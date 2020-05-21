Mersin'de yufkacılar arife günü açık olacak
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Mersin'de yufkacılar arife günü açık olacak

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağından arife günü muaf olacak iş yerlerine, gelen talep üzerine yufkacıların da eklendiğini bildirdi.

Mersin'de yufkacılar arife günü açık olacak
21.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:19

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağından arife günü muaf olacak iş yerlerine, gelen talep üzerine yufkacıların da eklendiğini bildirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, arife günü dahil olmak üzere Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının temel usul ve esaslarının İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenerek, genelgeyle valiliklere gönderildiği belirtildi. Genelgeye göre, bakkal, market, manav, kasap ve kuruyemişçilerin arife günü olan 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağının belirtildiği açıklamada, "İçişleri Bakanlığımıza ulaşan taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, bayram olması nedeniyle unlu mamul üreticileri kapsamında yufkacılara da 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilmiştir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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