YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesince, YPG/PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yapan şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci