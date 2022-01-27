Mersin'de yolu kardan kapanan mahallelerdeki 2 hasta için ekipler seferber oldu
AA, İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'in Anamur ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki 2 hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki 2 hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan Güngören ile Lale mahallerinde yaşayan ve rahatsızlanan 2 kişi için yakınları 112 Acil Servis ve Anamur Belediyesinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri iş makineleri ile yolu ulaşıma açtı.
Ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan 2 hastanın sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.
AA / İbrahim Polat - Güncel