Yolda bitkin halde bulunan atmaca korumaya alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde yolda bitkin halde bulunan atmaca korumaya alındı.

Tisan Mahallesi'nde yolda hareketsiz duran atmaca olduğunu fark eden Turgay Tosun, kuşu aracına alarak veterinere götürdü.

Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanma bulgusuna rastlanılmayan atmacanın bitkin düştüğü öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen atmaca, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya