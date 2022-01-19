Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Mila"nın katılımıyla arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, bir poşete gizlenmiş 5 pakette 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yolculardan İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title