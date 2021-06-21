Mersin'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ve Silifke İlçe Jandarma ekipleri, bir kişinin Adana'dan temin ettiği uyuşturucuyu Mersin'in Silifke ilçesine getireceği bilgisine ulaştı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 445 gram bonzai, 30 cinsel içerikli hap bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya