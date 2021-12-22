Mersin'de yolcu otobüsünde cüzdan hırsızlığı güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'de, şehir içi yolcu otobüsünde bir kadının cüzdanını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.

Adı öğrenilemeyen kadın, şehir içi güzergahta yolcu taşıyan otobüsten ineceği sırada montunun cebindeki cüzdanının kaybolduğunu fark etti.

Hırsızlık ihtimali üzerine otobüsteki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Görüntülerde, otobüste kadının arkasına oturan 3 kişiden birinin montun cebinden cüzdanı çaldığı, diğerlerinin ise ona yardım ederek çevreyi gözetlediği tespit edildi.

Polis ekipleri, cüzdanı çalınan kadının şikayeti üzerine 3 şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Zanlıların cüzdanı çaldığı anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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