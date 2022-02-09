Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Haberler
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Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İzmir- Batman seferini yapan A.O. idaresindeki Star Batman firmasına ait 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde H.S'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırdaki M.H.S'nin hayatını kaybettiğini, yolcu otobüsündeki 13 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

AA - Güncel

Batman, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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