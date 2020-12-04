Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
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Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi

04.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:41

Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi Mersin'de trafik ekipleri, otogarda yaptıkları uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kış koşullarına hazır olmadıklarını denetledi Ekipler ayrıca korona virüs salgını dolayısıyla yolcuların HES kodlarını da kontrol etti...

Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi

Mersin'de trafik ekipleri, otogarda yaptıkları uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kış koşullarına hazır olmadıklarını denetledi

Ekipler ayrıca korona virüs salgını dolayısıyla yolcuların HES kodlarını da kontrol etti

MERSİN - Mersin'de trafik ekipleri, otogarda yaptıkları uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kış koşullarına hazır olmadıklarını denetledi. Ekipler ayrıca korona virüs salgını dolayısıyla yolcuların maske ve HES kodlarına da baktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Mersin Otogarı'nda yapılan uygulamada, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler tek tek durdurularak şoförlerin ehliyet ve uykusuzluk durumu, alkol durumu ve araçların teknik kontrolleri yapıldı. Ekipler özellikle yoğun yağışların, sis ve buzlanmanın olduğu güzergahlara gidecek araçlarda kış lastikleri, zincir, takoz, ilk yardım çantası ve çekme halatı gibi gereçlerin bulunup bulunmadığını da kontrol etti. Yapılan denetimlerde otobüslerin herhangi bir eksiği bulunmazken, denetimlerin kış boyunca süreceği ifade edildi.

Öte yandan ekipler, korana virüs salgını dolayısıyla da yolcuların maske ve HES kodlarını kontrol etti. Vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yolculuk boyunca özellikle maskelerini çıkarmamalarını istedi.

Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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