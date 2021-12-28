MERSİN'DE YOLCU OTOBÜSLERİNE DENETİM - Haberler
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MERSİN'DE YOLCU OTOBÜSLERİNE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetledi.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetledi.

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetledi. Ekipler, şoförlere alkol denetimi yaparak belgelerini kontrol etti. Kış mevsimi dolayısıyla oluşabilecek kazalara karşı araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, araç sahiplerine uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca yolcuların maske ve HES kodlarını kontrol edip, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

MERSİN'DE YOLCU OTOBÜSLERİNE DENETİM

MERSİN'DE YOLCU OTOBÜSLERİNE DENETİM

MERSİN'DE YOLCU OTOBÜSLERİNE DENETİM

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