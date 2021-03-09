Mersin'de yol yapım çalışmaları sürüyor
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Mersin'de yol yapım çalışmaları sürüyor

09.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:53
Mersin'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı bölgelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı bölgelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, Akdeniz ilçesi 142. Caddede sıcak asfalt çalışması yürüttü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve zemini oldukça kötü durumda olan 142. Caddede sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek cadde yenilendi.

Ekipler, deforme olmuş kilitli parke taşıyla kaplı yolu sökerek, yerine daha konforlu sıcak asfalt serimi yaptı. Büyükşehir Belediyesinin çalışması sayesinde caddenin yıllardır süren yol sorunu sona erdi. Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Abdulrahim Uysal ve Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi, mahallelerine yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ve merkezde yaptığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kavşak düzenleme ve cadde yenileme faaliyetlerine devam ediyor. - MERSİN

Mersin'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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