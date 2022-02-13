Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz Belediyesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve öğretmenleri, Tarsus ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karboğazı'na götürüldü.

Öğrenciler etkinlikte öğretmenleriyle kartopu oynayarak eğlendi.