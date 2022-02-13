Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği - Haberler
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Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği

AA, Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği

Mersin'in Akdeniz Belediyesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz Belediyesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve öğretmenleri, Tarsus ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karboğazı'na götürüldü.

Öğrenciler etkinlikte öğretmenleriyle kartopu oynayarak eğlendi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Akdeniz, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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