Mersin'de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği
Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıldı.
09.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:41
Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bağlı ekipler, ilçedeki belirli noktalara 100 kilogram mama bıraktı, sokakta bulunan bazı hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, yaptığı açıklamada, çalışmayı sürekli hale getireceklerini bildirdi.
Hayvansever Semih İğdigül ise bu süreçte sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA