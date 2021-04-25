MERSİN'DE YILIN İLK BAL VE POLEN HASADI YAPILDI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını yaptı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını yaptı. Sıfır rakımından iki bin rakımında bulunan Eğriçayır Yaylası'na kadar neredeyse dört mevsim bal hasadı yapılabilen bölgede, yılın ilk bal ve polen hasında renkli görüntüler oluştu.

E-Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi'nden faydalanıp Erdemli Belediyesi ile iş birliği yapan arıcılar yaptıkları çalışmalarda emin adımlarla ilerliyor. Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine talebin artmasıyla üretime hız veren arıcılar, e-Ticaret üzerinden aracısız olarak vatandaşa kaliteli ürünleri ulaştırıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 2021 yılının ilk bal hasadını yaptıklarını kaydetti. Tollu, Eğriçayır balının ödüllü olduğunu kaydetti.

Erdemli ilçesinin deniz sahilinden 2 bin 500 rakıma kadar sınırı bulunduğuna dikkat çeken Başkan Tollu şunları söyledi

Senenin ilk bal ve polen hasadını burada gerçekleştireceğiz. Girişimcilerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü altını çizerek belirtmek istiyorum ki burada üretilen ballar elbette Erdemli'mize ekonomik olarak çok ciddi katkı sağlayacak. Ama aynı zamanda dünya pazarıyla buluştuğu içinde ülkemize döviz kazandıracak. Şu anda ne kadar dövize ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada ürettiğimiz bal ve türevleri ile polenlerin pandemiden dolayı insanlarımızın sağlığı açısından da çok önemli olduğunu biliyoruz.ö

TALEP 3-4 KAT ARTTI

Bal üreticisi Celal Çay ise salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine talebin 3-4 kat arttığına dikkat çekti. Çay, Şu anda Mersin sahiline yakın bir bölgede organik polen ve organik sandal balı hasat diyoruz. Mersin Toroslarımız öyle güzel bir yer ki mart, nisan ayında üretimimiz sahilde başlıyor. En son 2 bin 500 metre rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda ağustos ayına kadar devam ediyor ve bölgemiz arıcılık açısından bu yüzden çok önemli ve güzel bir bölge, arıcılığa uygun bir bölge. Çünkü aynı anda 4 mevsim yaşanabiliyor, rakım farkından dolayı. Geçen sene Toroslar'da ürettiğimiz organik polenlerini Avrupa'da İngiltere'ye kadar ulaştırdık. Temennimiz bu sene de çok fazla polen üretip dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmak. Pandemiden dolayı talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Örneğin geçen yıl gelen taleplerin hepsini karşılayamadık. Bu sene de karşılayamayacağımızı düşünüyoruz ama en azından geçen seneninkinden daha fazla bir üretim yapmayı düşünüyoruz. Arı ürünleri tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerdir ve insanlar bunları tüketerek koronavirüse karşı kendisini daha güvenli hissediyor diye konuştu.

Dualarla açılan bal sezonundan umutlu olduklarını ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt ise 2021 üretim sezonunun bütün üreticilerimize, bütün Türkiye'deki üreticilerimize inşallah bol bereketli verimli bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun İnşallah diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı