Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Camilimanda Mahallesi'nde bulunan caminin bahçesindeki ağacın yıldırım isabet etmesinin ardından alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürdü.