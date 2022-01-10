Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü - Haberler
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Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Camilimanda Mahallesi'nde bulunan caminin bahçesindeki ağacın yıldırım isabet etmesinin ardından alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürdü.

Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü

Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü

Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü

Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı

Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı

AA - Son Dakika Haberleri

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