Mersin'de yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu
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Mersin'de yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu

Mersin'de yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu.

Sebil Mahallesi'nde İsa Oksal'a ait keçi ve koyunlardan oluşan sürü, yağmur nedeniyle bölgedeki bir ağacın altına sığındı.

Bu sırada ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu.

Telef olan hayvanlar belediye ekiplerince gömüldü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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