Mersin'de yılbaşı pazarı açıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeni yıl öncesi hizmet vermeye başlayan yılbaşı pazarında hediyelik eşya ürünlerinin satışı yapılıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanat Çarşısı'nda hizmet vermeye başlayan yılbaşı pazarı, 31 Aralık'a kadar açık olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin uygulanacağı pazarda, yeni yıla sevdiklerine sürpriz yaparak girmek isteyenler için hediyelik eşyalar satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle kutlama etkinliklerine ara verildiğini bildirdi.

Yılbaşı pazarında birçok el emeği ürünün sergilendiğini aktaran Tarhan, "Mersinlilerin, yeni bir yıl sevincini sevdiklerine alacakları küçük hediyelerle yaşayabileceklerini düşünüyorum. Bu pazarda herkes için mutlaka bir hediye var." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci