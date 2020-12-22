Mersin'de yılbaşı pazarı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de yılbaşı pazarı açıldı

22.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:31
Mersin'de yılbaşı pazarı açıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeni yıl öncesi hizmet vermeye başlayan yılbaşı pazarında hediyelik eşya ürünlerinin satışı yapılıyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeni yıl öncesi hizmet vermeye başlayan yılbaşı pazarında hediyelik eşya ürünlerinin satışı yapılıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanat Çarşısı'nda hizmet vermeye başlayan yılbaşı pazarı, 31 Aralık'a kadar açık olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin uygulanacağı pazarda, yeni yıla sevdiklerine sürpriz yaparak girmek isteyenler için hediyelik eşyalar satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle kutlama etkinliklerine ara verildiğini bildirdi.

Yılbaşı pazarında birçok el emeği ürünün sergilendiğini aktaran Tarhan, "Mersinlilerin, yeni bir yıl sevincini sevdiklerine alacakları küçük hediyelerle yaşayabileceklerini düşünüyorum. Bu pazarda herkes için mutlaka bir hediye var." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin İsmail Demir Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şevket Çoruh Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de yılbaşı pazarı açıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:34:27. #1.15#
title