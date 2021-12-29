Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Haberler
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Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Çok sayıda ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdüren ekipler, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik denetimlerini arttı. Her gün Vergi Dairesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte kentte bulunan büfelerde denetim yapan ekipler, sahte içki olup, olmadığını kontrol ediyor. Şimdiye kadar 400'ün üzerinde büfede denetim yapan ekipler, içki şişelerindeki bandrolleri tek tek okutarak, sahte olup olmadığını kontrol ediyor. Büfelerin evraklarını da kontrol eden ekipler, sahte ve kaçak içki satmamaları yönünde büfe sahiplerini uyarıyor.

Yetkililer, vatandaşları da sahte ve kaçak içki içmemeleri konusunda uyarırken, denetimlerin de aralıksız süreceğini belirtti. - MERSİN

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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