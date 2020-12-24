Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

24.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:24

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi 30 ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdüren ekipler, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor Belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre sahte alkol ele geçirildi MERSİN - Mersin...

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

30 ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdüren ekipler, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor

Belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre sahte alkol ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 30 ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdüren ekipler, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Ayrıca ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre sahte alkol ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik denetimlerini arttı. Her gün 15 ekipte bulunan 30 polis, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu görevlisiyle birlikte kentte bulunan büfelerde denetim yaparak, sahte alkol olup, olmadığına bakıyor. Şimdiye kadar 500'ün üzerinde büfede denetim yapan ekipler, içki şişelerindeki bandrolleri tek tek okutarak, sahte olup olmadığını kontrol ediyor. Büfelerin evraklarını da kontrol eden ekipler, sahte ve kaçak alkol satmamaları yönünde büfe sahiplerini uyarıyor.

Yetkililer, vatandaşları da sahte ve kaçak alkol içmemeleri konusunda uyarırken, denetimlerin de aralıksız süreceğini belirtti.

Öte yandan ekipler, belirlenen adreslere operasyonlarını yaparak, vatandaşların sahte içki içmesinin önüne geçiyor. Bu kapsamda Yenişehir ile Mezitli ilçelerinde 2 adrese operasyon yapan ekipler, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda H.Ö., M.K., C.K., E.Y. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahıslara adli işlem yapıldı.

Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:29:04. #1.15#
title