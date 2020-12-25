Mersin'de yılbaşı hazırlıkları tamamlandı
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Mersin'de yılbaşı hazırlıkları tamamlandı

25.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:48
Mersin'de yılbaşı hazırlıkları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yılbaşı temalı süsler, kentteki kavşaklara yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yılbaşı temalı süsler, kentteki kavşaklara yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki marangozhane ve kaynak atölyesinde çalışan ekipler, yılbaşı hazırlıklarını tamamladı.

Üretimi tamamlanan çeşitli yılbaşı süsleri, kentteki kavşaklara yerleştirilip ışıklarla süsleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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