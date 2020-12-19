Mersin'de yılbaşı hazırlıkları
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Mersin'de yılbaşı hazırlıkları

19.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:42
Mersin'de yılbaşı hazırlıkları

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yılbaşı temalı süsler, kentteki kavşaklara yerleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yılbaşı temalı süsler, kentteki kavşaklara yerleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki marangozhane ve kaynak atölyesinde çalışan ekipler, yılbaşı hazırlıklarına başladı.

Üretimi süren çeşitli yılbaşı süsleri, kentteki kavşaklara yerleştirilip ışıklarla süslenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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