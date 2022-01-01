Mersin'de yılbaşı gecesi trafik uygulamaları arttırıldı - Haberler
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Mersin'de yılbaşı gecesi trafik uygulamaları arttırıldı

Mersin'de yılbaşı gecesi trafik uygulamaları arttırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de yılbaşı gecesi trafik denetimlerinin arttırılarak devam ettiği bildirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de yılbaşı gecesi trafik denetimlerinin arttırılarak devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 45 ekip, 28 şahin timi ve 182 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesi ve yılbaşında diğer günlere oranla trafik akımının yoğunlaşacağı dikkate alınarak başta otogar olmak üzere tren istasyonu, alışveriş ve eğlence merkezleri gibi yoğun olarak kullanılan yerlerde trafik tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda il merkezinde farklı noktalarda trafik ekiplerince alkol uygulaması başta olmak üzere emniyet kemeri ve kask kullanımı, hız, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve diğer trafik ihlalleri denetimi ve şehirlerarası otobüs terminalinde giriş-çıkış yapan otobüsler üzerine denetimler yapıldı. - MERSİN

Mersin'de yılbaşı gecesi trafik uygulamaları arttırıldı

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