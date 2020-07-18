Mersin'de yetiştirilen kraliçe arılar yurdun dört bir yanına gönderiliyor Mersin'de, Toros Dağlarının 2 bin 300 rakımındaki yaylalarda yetiştirilen kraliçe arılar, kaliteli bal üretimini arttırmak isteyen üreticilere ulaştırılıyor.

Mersin'de, Toros Dağlarının 2 bin 300 rakımındaki yaylalarda yetiştirilen kraliçe arılar, kaliteli bal üretimini arttırmak isteyen üreticilere ulaştırılıyor.

Erdemli ilçesindeki Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğünde 17 yıldır arıcılık eğitmenliği yapan Yıldız Zeynep Mavi, 4 girişimciyle arı yetiştirmek için çalışma başlattı.

Bitki çeşitliliği ve endemik türler bakımından zengin floraya sahip Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinin yolunu tutan Mavi öncülüğündeki ekip, kraliçe arı yetiştirmek için kolları sıvadı.

Burada yetiştirilen kraliçe arılar, yurdun dört bir yanında kaliteli bal elde etmek isteyen üreticilere gönderilmeye başlandı.

Mavi, gazetecilere, kırsal kesimlerde çok sevilen arıcılığın önemli geçim kapısı olmaya başladığını belirterek, "Türkiye'nin kraliçe arılarını üretmeye başladık. Yurt genelindeki birçok arıcımızın kraliçe arı ihtiyacını Erdemli'den karşılıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Amacımız, Türk arıcılığını hem geliştirmek hem de kaliteli ürünler elde etmek." dedi.

Bölgenin ekolojik koşullarının bal üretimi için uygun olduğunu vurgulayan Mavi, şunları dile getirdi:

"Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu yeni tip koronavirüs sürecinde, bu sahalarda üretilen ballar ve arı ürünleri ülkemize ve dünyaya şifa kaynağı olacak niteliktedir. Ülke genelindeki arıcıların ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli ve üstün vasıflı ana arı (kraliçe arı) üretiyoruz. Arıcılarımızın kovan başına elde ettiği bal verimini ve bal ürünlerinin verimini arttırmayı hedefliyoruz. Çalışmamızın, ülkemiz arıcılığının gelişmesine büyük katkısı olacağına inanıyorum."

Mavi, yoğun talep aldıklarını belirterek, "Bu yıl beklentimizin üstünde kraliçe arı talebi aldık. Amacımız, fazla kraliçe arı üretmek değil, nitelikli kraliçe üretmek. Bunda da başarılı olduk. İlk etapta 700 kraliçe arı yetiştirdik. Bu rakamı seviyeli bir şekilde artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA