Mersin'de yeşilzeytinler sofralara hazırlanıyor

05.10.2019 17:44

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sofralık tüketim için zeytin kırımına başlandı.

İlçede yapılan hasadın ardından, zeytincilikle uğraşan esnafda yoğunluk yaşandı.

Esnaf Ali Akça, yaklaşık 30 ton zeytin kırımı siparişi aldığını belirterek, zahmetli işlemlerin ardından zeytinlerin şişelere konulduğunu söyledi.

Zeytinyağı üretimi de yaptıklarını aktaran Akça, ürünlerin lezzetli olması için soğuk sıkım yöntemini kullandıklarını belirtti.

Kaynak: AA