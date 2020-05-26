Mersin'de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor
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Mersin'de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor

Mersin'de yerli buğday türlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Silifkeli çiftçiler tarafından geçtiğimiz sonbaharda ekilen, genetiği bozulmamış yöreye özgü sarı buğdayda hasat sezonuna yaklaşıldı.

Mersin'de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor
26.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:19

Mersin'de yerli buğday türlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Silifkeli çiftçiler tarafından geçtiğimiz sonbaharda ekilen, genetiği bozulmamış yöreye özgü sarı buğdayda hasat sezonuna yaklaşıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, 'Yerel buğday çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi' kapsamında, Silifkeli 13 üreticiye en az 5'er dekarlık alanda yöreye özgü sarı buğday ekmeleri karşılığında dekar başına 25 kilogram tohum, gübre ve ilaç desteği sunuldu. Bu şekilde toplam 65 dekarlık alanda sarı buğday ekilmesi teşvik edildi.

19 ton rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, Silifkeli üreticilerin bu hasat sezonunda yaklaşık 19 ton sarı buğday hasat edeceği tahmin ediliyor. Hasat edilen buğday öncelikle talep edenlere satılacak, kalanı ise Mersin Büyükşehir Belediyesince alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği buğday fiyatının 2 katı fiyatı garanti eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, buğdayın kilogramını 3.5 TL'den çiftçiden alacak. Böylece her bir üretici ortalama 5 bin 240 lira gelir elde edecek. Balandız Mahallesi'ndeki 13 çiftçinin toplam geliri ise 68 bin 250 TL'yi bulacak.

Çiftçilerin tohum ve gübre destekleri ödendi

Projeye katılan çiftçilerin tohum ve gübre destekleri miktarı olan hane başına 800'er TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkililerinin katılımıyla ödendi. Ardından çiftçiler ve uzmanlar, sarı buğday ekili arazilerde inceleme yaparak, başakların kalitesini ve verimliliğini inceledi.

"Anadolu gen bankası gibi"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yerli tohumların önemine vurgu yaparak, "Kadim Anadolu toprakları bir anlamda gen bankası gibi bir hinterlant. Tarihte birçok medeniyetin yaşadığı bu topraklar, çok önemli tarım ürünlerinin de anavatanı aslında. 'Bereketli hilal' dediğimiz o hinterlanda, çok önemli tarımsal üretimin yapıldığını tarihte görebiliriz" dedi.

"Her şey para değil. İnsan sağlığı da önemli"

Tohum ıslahı çalışmaları ve genetiğiyle oynanmış tohumlar nedeniyle tarımda verimliliğin arttığını, ürünlerin görüntüsünün, raf ömrünün daha tohum aşamasındayken belirlenebildiğini ifade eden Seçer, böylece çiftçilerin daha çok kazanç elde ettiğini vurguladı. Seçer, "Ama diğer taraftan da her şey ekonomik değer değil, her şey para değil. İnsan sağlığı, çevre sağlığı, insanların damak zevki de önemli" diye konuştu.

Seçer, diğer türlerin, sarı buğdayın verdiği lezzeti vermediğini de söyledi.

"Ekmek fabrikasında değerlendireceğiz"

Proje kapsamında dağıtılan sarı buğday tohumlarının ekim ve kasım aylarında ekildiğini, kısa süre sonra hasat edileceğini dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

"Tahminen 20 ton civarı buğday elde edilebilir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmeklik buğdaya açıkladığı taban fiyatının 2 katı fiyatla bunu alacağız. Her yıl farklı bir ata tohumuna destek vereceğiz. Girdi maliyetlerini karşılayacağız. Ata tohumlarından, yerli tohumdan elde edilecek buğdaydan tabii ki un yapacağız. Bu unlar da bizim ekmek fabrikamızda ekmek olarak vatandaşlarımıza sunulacak."

"Ekmekte de bulgurda da kullanılabilecek bir çeşit"

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkilisi, yüksek ziraat mühendisi Murat Küçükçongar da 2009-2014 yılları arasında tüm Türkiye'de yerel buğdayların tespitini yaptıklarını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de benzer bir çalışma içinde olması nedeniyle ortak proje yaptıklarını ifade etti.

Silifke Balandız'da en çok ekilen yerel buğdayın sarı buğday olması nedeniyle bu türü seçtiklerini kaydeden Küçükçongar, "Çalışmamız 2 yıl sürecek. Bir ay sonra hasat yapılacak. Önümüzdeki sezon tekrar ekim yapılacak. 13 çiftçiyle bu projeyi yürütüyoruz. Her çiftçi için 5 dekar alan destekleniyor. Yerel buğdaylar aynı isimde de olsa, bulunduğu yere göre farklılık göstermektedir. Bunların genetik özellikleri de çıkarıldı. Ekmekte de bulgurda da kullanılabilecek bir buğday çeşidimiz" ifadelerini kullandı.

"Sarı buğday atalarımızdan, dedelerimizden kalma"

Balandız Mahallesi Muhtarı Kerim Çelik de, "Sarı buğday, bizim atalarımız tarafından ekilen bir buğday. Biz atamızdan, dedemizden bu buğdayı ekiyoruz. Mahallemiz hane olarak şu anda 50 hane. Bunların yaklaşık 30'u buğday ekiyor. Ama bunun verimi yılın yağışına göre gün gelir dönümde 250 kilo verir, 200 verir, 150 verir. Kuraklık nedeniyle tarladan kaldırmadığımız zaman da oldu. Bu sene hasadımız iyi olacak inşallah. Büyükşehir Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekliyor. Biz de onun üzerine sözleşmelerimizi yaptık. İnşallah iyi olacak" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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