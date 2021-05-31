Mersin'de yerli buğday tohumlarının hasadı yapıldı
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Mersin'de yerli buğday tohumlarının hasadı yapıldı

Mersin'de yerli buğday tohumlarının hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 16 dekarlık demonstrasyon alanına ekilen 3 yerli buğday tohumu çeşidinin hasadı yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 16 dekarlık demonstrasyon alanına ekilen 3 yerli buğday tohumu çeşidinin hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği arasındaki protokol ile Kurtuluş Mahallesi'ndeki alana ekilen tohumlar için hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, "Toros 1003", "Tekfen 1013" ve "Tekfen 1016" adlı buğday çeşitleri, biçerdöverle toplandı.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, konuşmasında, ürün çeşitliliğinin arttırılması için yerli tohumların denendiğini belirterek, denemenin başarılıyla sonuçlandığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Mustafa Nevzat Zaim de demonstrasyon çalışmalarının yaklaşık 6 ay önce yapıldığını ifade ederek, "Bu tohumlarımızın hasadına başladık. Sonuçlara baktığımızda, sap, başak ve tane verimi gayet güzel. İlk sonuca göre dekarda yaklaşık 800 kilogram ürün elde ettiğimizi düşünüyoruz. Yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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