Mersin'de Yenişehir Triatlonu yarın yapılacak

Mersin'de, Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Triatlonu, yarın gerçekleştirilecek.

Mersin'de, Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Triatlonu, yarın gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, "genç", "elit", "paratriatlon" ve "yaş grupları" kategorilerinde düzenlenecek.

"Genç" ve "paratriatlon" kategorisinde sporcular, 750 metre yüzdükten sonra 20 kilometre bisiklet sürecek ve ara vermeden 5 kilometre koşacak.

"Elit" ve "yaş grupları" kategorilerinde de katılımcılar, 1500 metre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve 10 kilometre koşu yapacak.

Yarışlar, Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı'nda yarın saat 09.00'da başlayacak ve saat 16.00'ya kadar devam edecek.

Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu'na, 8'i engelli 298 sporcu katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, organizasyonun ilkini 2019'da düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında finalleri burada yapacaktık ama maalesef pandeminin geldiği boyut nedeniyle ertelemek durumunda kaldık ve 2021 yılında yapmaya karar verdik. Biz tedbirli bir şekilde yaparsak bir sorun yaşamayız diye düşündük ama şunu biliyoruz ki sporcular kendi sağlığını ve çevre sağlığını korumada son derece dikkatli insanlar. Yoğun tedbirler alarak gerçekleştireceğimiz sezonun ilk yarışında birlikte olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar