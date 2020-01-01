Mersin'de yeni yılın ilk bebeği Cennet Nur oldu

01.01.2020 01:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:41

Mersin'de yeni yılın ilk bebeği, normal doğumla Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi.



Sancılarının artmasıyla birlikte hastaneye akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte gelen Pınar Dolunay (28), 2020'in ilk dakikalarında normal doğumla 3 kilo 500 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Ali ve Pınar Dolunay çifti, 3. çocuklarının ismini "Cennet Nur" koydu. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile eşi Behiye Gültak'da Dolunay ailesini hastanede ziyaret ederek, hediyeler verdi.



Anne Pınar Dolunay, yeni yılın ilk bebeğinin kendilerinin olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "2 oğlumdan sonra, 1 kızım oldu hayırlısıyla. Hastanemizde normal doğum yaptım. Hastanemizden çok memnun kaldım. İsmini Cennet Nur koyduk. Babaannemizin ismini koyduk. Sağlıklı, mutlu büyümesini Allah nasip eylesin" diye konuştu.



Başkan Gültak'dan Cennet'e çeyrek altın



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise 2020 yılının dün dünyadaki insanlara hayırlar getirmesini temenni ederek, "Pınar hanım 2020 yılına kızıyla, Cennet Nur ile girdi. Hayırlı uğurlu, olsun. Allah analı, babalı büyütsün. Tabi her nesil bizim için çok önemli. Biz çok büyük bir Cumhuriyetiz, büyük bir devletiz. Her şeye rağmen bu millet ve devlet her zaman var olacak. Bu çocuklar anneler olacak, bunlardan doğacak Mehmetler olacak ve onlar bu ülkeyi koruyacak. Bizde eşimle birlikte bu gece yılın ilk bebeğini karşılamış olduk. Annemizi ziyaret ettik, bebeğimizi gördük. Bugünde Akdeniz'de 'hoş geldin bebek' projesini başlattık. Annemizin ihtiyaçlarını hediye ettik. 2020 yılının ilk saatlerinde Cennet ile buluşmuş olduk. İnşallah Cennet'lere, nice Mehmetlere sahip olursunuz. Bütün herkesin de yeni yılını kutluyorum" dedi



Konuşmaların ardından Gültak, bebeğe çeyrek altın taktı. - MERSİN

Kaynak: İHA