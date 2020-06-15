Mersin'de yeni normalleşme süreci ailelere terapiyle anlatılıyor
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Mersin'de yeni normalleşme süreci ailelere terapiyle anlatılıyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni normalleşme süreci ailelere terapiyle anlatılıyor.

Mersin'de yeni normalleşme süreci ailelere terapiyle anlatılıyor
15.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:56

Mersin'in Toroslar ilçesinde yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni normalleşme süreci ailelere terapiyle anlatılıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin psikologları, ailelere videokonferansla, çocukların normalleşme sürecine uyumu ve alınması gereken tedbirleri anlatıyor.

Psikologlar, ebeveynlerden bu dönemde kaygılarını çocuklarına yansıtmamalarını isteyerek, çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurulmasının ve kuralların sade bir dille anlatılmasının önemine dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer veriler Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sürecin çocuklara uygun bir şekilde anlatılması amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Çocukların kendilerini güvende hissetmelerini önemsediklerini aktaran Yılmaz, "Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, hijyene dikkat etmek halen önemli. Bu önlemleri almak kendimizi, ailemizi ve diğer insanları koruyacaktır. Bu konuda uzmanların önerilerini takip etmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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