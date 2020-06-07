MERSİN'de yeni normalde sahiller doldu taştı Mersin'de yeni normalde sahiller doldu taştıMERSİN'de koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında başlayan yeni normal yaşamda kentte artan sıcaklar yüzünden vatandaşlar hafta sonu tatilini değerlendirmek için sahile akın edip Akdeniz'in keyfini çıkarttı.

Mersin'de yeni normalde sahiller doldu taştı

MERSİN'de koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında başlayan yeni normal yaşamda kentte artan sıcaklar yüzünden vatandaşlar hafta sonu tatilini değerlendirmek için sahile akın edip Akdeniz'in keyfini çıkarttı.

Silifke ve Erdemli ilçelerinde koronavirüs sonrasında tatilciler, denize akın etti. Nemin yaklaşık yüzde 50, hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması nedeni ile vatandaşlar serinlemek için başta Kızkalesi, Susanoğlu, Atakent, Boğsak gibi sahil mahallelerinde serinledi. Denize giren vatandaşlar, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atmanın yanı sıra kumsalda güneşlenip bronzlaşmanın tadını çıkardı.

Kaynak: DHA