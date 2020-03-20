Mersin'de yeni gelen ve izinden dönen hükümlüler karantinada MERSİN'de Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevine yeni gelen ve izinden dönen hükümlülerin rapor sonuçları çıkıncaya kadar karantinaya alındıklarını ve tüm ihtiyaçlarının karşılandıgını duyurdu.

MERSİN'de Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevine yeni gelen ve izinden dönen hükümlülerin rapor sonuçları çıkıncaya kadar karantinaya alındıklarını ve tüm ihtiyaçlarının karşılandıgını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mersin Açık ve Kapalı Cezaevi'ne yeni gelen ve izinden dönen hükümlüler ilk önce hastaneye sevk edilmekte ve hükümlülerin rapor sonuçları beklenmektedir. Diğer hükümlüler ile yakın olmayacak şekilde ayrı bir koğuşa alınıp, kuruma ilk girişlerinden itibaren kendilerine maske taktırılmakta, lavabo ihtiyaçları dışında bu odalardan ayrılmalarına izin verilmemektedir. Zorunlu hallerde gerekli önlemler alınmak suretiyle, ihtiyaçlarının giderilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca yemek ihtiyaçları da bulundukları koğuşta sağlanıp, telefon kullanmaları hususunda gerekli özen ve itina gösterilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA