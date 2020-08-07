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Mersin'de yazlık siteler arası plaj voleybol turnuvasının kuraları çekildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk kez 'yazlık siteler arası plaj voleybol turnuvası' düzenleyecek.

Mersin'de yazlık siteler arası plaj voleybol turnuvasının kuraları çekildi
07.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:19

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk kez 'yazlık siteler arası plaj voleybol turnuvası' düzenleyecek. 8 Ağustos'ta başlayacak turnuvanın hazırlıkları tamamlanırken, kuralar çekildi ve mücadele edecek takımlar belirlendi. Turnuvasının finali ise 30 Ağustos'ta yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuvaya, yazlık sitelerde oturan ve plaj voleybolu takımı oluşturan vatandaşlar katılacak. Turnuva, Mezitli ve Silifke ilçelerinde Soli, Gondol, Selin, Flamingo 4 ve Öner Tatil Sitesi olmak üzere 5 noktada yapılacak. 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü başlayacak olan plaj voleybolu turnuvası, 22 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek. Turnuvanın finali 30 Ağustos'ta yapılacak. Müsabakalar, 17.30 ve 18.30'da başlayacak. Turnuvada mücadele edecek takımların belirlendiği kuralar çekildi. Plaj voleybolu turnuvasına 28 site takımı katılacak. Adonis, Akdeniz, Aros 35, Develi, Deniz Yıldızı, Karabulutlar, Merko, Koytur 1, Koytur 2, Selin, Söğütlüpınar, Şoray 2, Zafer, Doğan, Flamingo 3, Flamingo 4, Flamingo 8, Yahyabeyoğlu, Ayper, Eros, Öner, Şık, Tropik, Erdem, Gondol 1, Gondol 2, Tırtar ve Yunus tatil sitelerinin takımları müsabakalarda yer alacak.

Takımlar en az 6, en fazla 12 kişiden oluşacak ve maçlar kadın-erkek karışık oynanacak. Grup müsabakaları tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek. 16 takım ise 2. turda eleme usulüne göre oynayacak. 5 grubun yer aldığı turnuvanın isimleri ise Mersin'e özgü meyvelerden seçildi. Turnuvada, portakal grubunda 7 takım, muz grubunda 6 takım, kivi grubunda 5 takım, çilek grubunda 5 takım ve limon grubunda 5 takım, final için ter dökecek. Turnuvanın sonunda katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
NNN: corona tetbirleri ne oldu acaba
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