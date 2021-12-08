Mersin'de yaylalar beyaza büründü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaylalarda Kar yağışı, etkili oldu. Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Erdemli ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, 1700 rakımdaki Sorgun, Evdilek ve Toros yaylalarında, öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Jandarma trafik ekipleri, bölgede önlem aldı. Ekipler, sürücülere dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Karayolu ve belediye ekipleri ise ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Ekipler, kara yolunda biriken karları temizledi.