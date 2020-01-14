Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı
Haberler » Güncel » Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Haber

Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 23 Aralık'ta karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

14.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:24
Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

'in ilçesinde, 23 'ta karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 22 gün önce arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki 'ın bulunmasına yönelik çalışmalara devam edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarında, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD'dan oluşan 40 kişilik ekip ile kokuya duyarlı iki köpek görev yaptı.

Çalışmalarda Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Arama ve kurtarma çalışmalarına hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler