Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
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Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

10.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:16
Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

'in ilçesinde 18 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

İlçedeki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki 'ın bulunmasına yönelik faaliyetlerden sonuç alınamadı.

Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler, çalışmalara ara vermek zorunda kaldı.

Çalışmalara, hava koşullarının uygun olması halinde yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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