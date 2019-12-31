Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başlayacak
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Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başlayacak

Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

31.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:34
Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başlayacak

'in ilçesinde 8 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ara verilen 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmaları, yeniden devam edecek.

Çalışmalara, , , Erdemli Belediyesi Karla Mücadele ekipleri ile canlı arama köpekleri katılacak.

Erdemli Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri de ekiplere destek verecek.

2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle birlikte kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.

Kaynak: AA
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