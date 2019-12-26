Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle kayboldu.
İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı ancak Kaçar'ın izine rastlayamadı.
Bugün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Ekiplerin çalışmalara yarın devam edeceği bildirildi.