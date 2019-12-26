Mersin'de yaylada kaybolan kişi için arama çalışması sürüyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişi için arama çalışması devam ediyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişi için arama çalışması devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle kayboldu.
İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı ancak Kaçar'ın izine rastlayamadı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.