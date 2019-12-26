Mersin'de yaylada kaybolan kişi için arama çalışması sürüyor
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Mersin'de yaylada kaybolan kişi için arama çalışması sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişi için arama çalışması devam ediyor.

26.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:34
Mersin'de yaylada kaybolan kişi için arama çalışması sürüyor

'in ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişi için arama çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle kayboldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı ancak Kaçar'ın izine rastlayamadı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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