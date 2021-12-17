MERSİN (İHA) - Mersin'de yayla ve ormanlar beyaz gelinliğini giydi

Yılın 8 ayını yüksek kesimlerde geçiren hayvancılıkla uğraşan göçerlerden sona kalanlarda yaylaların beyaza bürünmesiyle aşağı kesimlere inmeye başladı

MERSİN - Mersin'in yüksek rakımlı yayla ve ormanları etkili olan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yılın 8 ayını yüksek kesimlerde geçiren hayvancılıkla uğraşan göçerlerden sona kalanlarda yaylaların beyaza bürünmesiyle aşağı kesimlere inmeye başladı.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı ülke genelinde bir çok ilde olduğu gibi Mersin'de de ara ara etkili oluyor. Doğu Akdeniz kıyısında olan Mersin'in merkezi ve ilçeleri son günlerde yoğun yağmur yağışı alırken, bin 500 rakım üzerindeki yerleşim yerleri ile yaylalar başta olmak üzere bir çok ormanlık alana kar yağdı. Yer yer yoğun kar yağışı Erdemli ilçesine bağlı Toros ve Sorgun yaylasından itibaren yüksek rakımlı bölgeler de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle yaylalar başta olmak üzere ormanlık alanlarda beyaz gelinliğini giydi. Yazın binlerce kişinin yaşadığı yaylaların büyük bir bölümü de sessizliğe büründü. Yılın 8 ayını yaylarda geçiren küçükbaş hayvancılıkla uğraşan göçerlerde sürülerini daha sıcak olan aşağı noktalara götürmeye başladı.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Havva Gürgah, "Şubat ayından bu tarafa bu bölgedeydik. Aralık ayı girdi kar yağdı, açıkta otluk alan kalmadı bizde aşağılara gidiyoruz. Kar olmayan daha sıcak bölgelere iniyoruz" dedi.

Toros Yaylası sakinlerinden Süleyman Seyrek ise, "Aralık ayı geldi, kar yağmaya başladı. Bizde hayvanlarımızı yemlemek için ahıra kapattık. Arkadaşlarımızın bir çoğu sıcak bölgelere göçtü. Bizde aşağıda yerimiz olmadığı için burada kalıyoruz, burada kışı geçireceğiz. Biliyorsunuz kar olmayan yerde hayat olmaz. Bu sene kar şiddetli ve iyi geçecek. Bahar da otlarımız çıkacak, suyumuz olacak her taraf güzelleşecek. Bu beklenti içerisindeyiz. Karda bu sene iyi. Pazartesi günü itibariyle yoğun kar bekliyoruz" diye konuştu.