Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

23.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:14

Mersin'in Anamur ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki çeşitli yaylalardaki evlerden gıda malzemeleri ve ev eşyalarının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Tanıkların bilgisine başvuran ve güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 3 şüphelinin bir araçla hırsızlık yaptığını belirledi.

Zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler 3 adrese baskın yaparak zanlıları yakaladı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çalıntı 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 119 av tüfeği fişeği ve çeşitli ev eşyaları ile 229 kilogram badem, 10 kilogram toz biber, 35 kilogram ceviz, 25 kilogram nohut ve bazı gıda maddeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlıkta kullanılan aracın bir hırsızlık sonrası kaza yapması nedeniyle çekici vasıtasıyla sanayi sitesine getirilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, tamir için siteye getirilip çekiciden indirilen araçtaki çalıntı malzemelerin zanlılar tarafından başka bir araca aktarılması görülüyor.

Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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