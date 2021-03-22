Mersin'de yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
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Mersin'de yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

22.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:47
Mersin'de yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

Mersin'de kaldırımda yürüyen kadının, iki motosiklete ve iş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de kaldırımda yürüyen kadının, iki motosiklete ve iş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, yol kenarında bulunan iki motosiklete ve daha sonra iş yerinin vitrinine çarptı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın, son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada otomobil sürücüsü ile iş yerindeki iki çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kaza anı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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