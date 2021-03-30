Mersin'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Mersin'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Güncel
Mersin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Mersin'in Mezitli ve Tarsus ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Mersin'in Mezitli ve Tarsus ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve beraberindekiler, Yeni Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki uygulama tanıtım noktasında, "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" ve "Yaya yolu benim yolum" yazılı dövizler açarak yolun karşısına geçen yayalarla birlikte yürüdü.

Polis ekipleri de yaya önceliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla geçidin bir şeridini kırmızı renge boyadı, yayalar ile sürücülere broşür ve maske dağıttı.

Tarsus ilçesinde de Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle birlikte yaya şeridini boyadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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