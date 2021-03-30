Mersin'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında yaya geçitleri boyandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında yaya geçitleri boyandı

Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
Mersin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması kapsamında yaya geçitleri boyandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya geçitlerindeki bazı çizgiler kırmızıya boyandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya geçitlerindeki bazı çizgiler kırmızıya boyandı.

İlçede, İçişleri Bakanlığı tarafından, sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, ana arterlerde bulunan 4 yaya geçidiyle bazı mahallelerdeki yaya geçitleri, emniyet ve belediye ekiplerince kırmızı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Sezen Aksu Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında yaya geçitleri boyandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 03:33:37. #1.14#
title