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Mersin'de yatırımcılara, istihdam seferberliği teşvikleri anlatıldı

Mersin'de 'Burası Mersin, burada iş var' sloganıyla devam eden 'İstihdam Seferberliği 2020' kapsamında yatırımcılara, 2020 teşvikleri online olarak anlatıldı.

Mersin'de yatırımcılara, istihdam seferberliği teşvikleri anlatıldı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43

Mersin'de 'Burası Mersin, burada iş var' sloganıyla devam eden 'İstihdam Seferberliği 2020' kapsamında yatırımcılara, 2020 teşvikleri online olarak anlatıldı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kurumsal instagram kanalında canlı yayında gerçekleştirilen seminere, Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği üyesi işyeri yetkilileri katıldı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanları tarafından 'Teşvikler ve İŞKUR uygulamaları, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği' ile ilgili bilgiler verilen canlı yayında, İŞKUR'un ilave istihdam yapan işverenlere sağladığı birçok teşvik paketi olduğu, program kapsamında ilave istihdam desteği, asgari ücret desteği, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların desteği, 5 puanlık indirim desteği verildiği ifade edildi.

Ayrıca istihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşviklerden, 'mesleki beceri geliştirme teşvikleri' kapsamında işbaşı eğitim programının başta geldiği, işbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılması amaçlandığı, 2020 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar verdiği dile getirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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