Mersin'de yat kazası
Mersin'de, kayalıklara çarpınca su almaya başlayan yattaki 9 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Mersin'de, kayalıklara çarpınca su almaya başlayan yattaki 9 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Soli Halk Plajı açıklarında seyreden bir yat, kayalıklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen ve su almaya başlayan 14 metrelik yattaki 2'si çocuk 9 kişi suya atladı. Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar da kano ve tekneyle bölgeye giderek sudakileri kıyıya çıkarttı.
Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye gelerek, yatı kayalıklardan kurtardı.
Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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