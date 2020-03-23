Mersin'de yaşlılar için 'dışarıya çıkmayın' anonsu Mersin'de yaşlılar için 'dışarıya çıkmayın' anonsuMERSİN'de jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında araçlarla gezerek yaşlılar için dışarı çıkmamaları konusunda uyarı anonsu yaptı.

Mersin'de yaşlılar için 'dışarıya çıkmayın' anonsu

MERSİN'de jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında araçlarla gezerek yaşlılar için dışarı çıkmamaları konusunda uyarı anonsu yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde araçların megafonu ile 'Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım' anonsu yaptı. Denetimlerde maske ve eldiven kullanan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü kişilere yönelik kontroller gerçekleştirip, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirirken dışarı çıkamayan bazı vatandaşlara ihtiyaçlarını temin ederek teslim etti.

Kaynak: DHA