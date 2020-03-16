Mersin'de yaşlı kadın kaybolduğu yaylada iki gün sonra bulundu Mersin'de 80 yaşındaki kadın kaybolduğu yaylada iki gün süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Mersin'de 80 yaşındaki kadın kaybolduğu yaylada iki gün süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün Çandır Mahallesi'nde yaşlı bir kadının kaybolduğu ihbarını alan ekipler bölgede çalışma başlattı.

İtfaiye, AFAD, AKUT ve iz takip köpeklerinin de katıldığı iki gün süren aramalarda 80 yaşındaki kadın Sazoluk mevkisindeki yaylada bulundu.

Yaşlı kadın, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA