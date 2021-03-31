Mersin'de 'Yaşlı Dostu Kent Çalıştayı' yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi iş birliğinde 'Yaşlı Dostu Kent Mersin Çalıştayı' düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi iş birliğinde 'Yaşlı Dostu Kent Mersin Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştay ile kentte yaşayan yaşlıların hayatını kolaylaştırmak, mevcut düzeni iyileştirmek, şu ana kadar yapılan uygulamaları derleyerek, eksikleri tespit edip, geliştirmek amaçlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, şehirdeki tüm paydaşlar ile bir araya gelindi ve yaşlıların karşılaştıkları sorunları azaltacak uygulamalar hakkında geri dönüş almak hedeflendi. Paydaşların fikirlerinin dinlendiği çalıştayda, kurumların bugüne kadar neler yaptığı konuşulurken, eksik kalmış noktalar da tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen çalıştay, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı. Çalıştaya, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, kentte faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernek, oda, üniversiteden temsilciler ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarından temsilciler ve gönüllüler katıldı.

Mersin, 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütünün Yaşlı Dostu Topluluklar ve Kentler Programına kabul edildi. BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2006 yılında kabul edilen program, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyen kapsamlı, erişilebilir, kentsel çevreyi ifade ediyor.

"Programa başvuran büyükşehirler arasında tek il Mersin"

Mersin Kent Konseyi Başkanı Burakgazi, çalıştayı Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde yaptıklarını aktararak, ikinci aşamasında olduklarını vurguladı. Burakgazi, "Yaşlanınca nasıl bir çevrede, nasıl bir dünyada yaşamak gerektiği konusunda birtakım düzenlemeler, tedbirler alan bir program bu. İnsanların aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyen, erişilebilir kentsel bir çevrede olmalarını öngören bir program. Dünya Sağlık Örgütünün çeşitli vesilelerle kamuoyuna ifade ettiği bir kavram var. Bu da önümüzdeki 10 yılın en büyük sorunlarından biri yaşlanmak ve yaşlılık üzerinedir. Onun için bütün dünya bu konuda çeşitli önlemler almakta, programlar yapmakta. Türkiye'den de Yaşlı Dostu Kent programına başvuran 5 il var. Bu iller içerisinde, büyükşehir olan iller arasında tek il Mersin. Diğerleri de diğer kategorideki illerimiz. Onun için Mersin'in bu parametresinde yapılacak olan çalışmaların sizlerle birlikte ikinci aşamasını değerlendireceğiz" dedi.

"Yaşlılarımıza birtakım hizmetleri yerinde sunmak önemli"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökayaz ise geçen yıl da bu kapsamda bir toplantı yaptıklarını hatırlatarak, özellikle kentin erişilebilirliği konusunda birçok konu üzerinde durulduğunu belirtti. Yaşanan pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek başlattıkları çalışmaları anlatan Gökayaz, yaptıkları sıcak yemek yardımı hakkında da bilgiler paylaştı. Gökayaz, ilk gün 150-200 kişi ile başlayan yardımın yaklaşık 1,5 ay sonra 9 binli rakamlara eriştiğini söyledi. Kentin erişilebilirliğinin de önemine vurgu yapan Gökayaz, "Bu konuda teknik birimlerin çalışmaları var; ki zaten bu geçen bir yıl içerisinde de yapılan bütün yol, kaldırım çalışmalarında erişilebilirlik konusu ön bir ölçüt. Bu mutlaka olmazsa olmaz artık. Bir modern kentte bunun yapılması gerekiyor ve bundan sonraki bütün çalışmalar da bundan etkileniyor dolayısıyla. Fakat orada farklı bir durum ortaya çıktı; 65 yaş üstü yaş almış vatandaşlarımıza erişmek de bize kalırsa bir o kadar önemli oldu. Yaşlılarımıza birtakım hizmetleri yerinde sunmak büyük bir önem taşıdı. Kent açısından teknik boyutlar içeren noktalar kadar sosyal boyutlarının da önemli olduğu bir noktaya geldi" diye konuştu.

"Yaşlılarımıza saygı, sevgi, ilgi göstermek bizim açımızdan öncelikli"

Bu süreçte yaşlılara özellikle sıkıntı yaşadıkları alanlarda erişmenin öncelikli olduğunu dile getiren Gökayaz, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin bu süreçte yürüttüğü Yaşlı Destek Birimi ile evde bakım ve temizlik hizmetlerinin arttığını, Emekli Evi çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Tarsus'ta bir Emekli Evi kurduklarını ve Anamur Emekli Evinin çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Gökayaz, "Yaşlılarımıza saygı, sevgi, ilgi göstermek bizim açımızdan öncelikli bir işin konusu. Buradaki sonuçların ardından biz kendi belediyemiz, kendi çalışmalarımız açısından en güzel şekilde yararlanacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Göknil Nur Koçak, bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştayda ayrıca, eksikliklerin tespiti için katılımcılar tarafından Yaşlı Dostu Kent Çalıştayı Veri Toplama Formu dolduruldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı