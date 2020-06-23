Mersin'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Mersin'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Mersin'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
23.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:52

Mersin'in Erdemli ilçesinde 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Erciyes Sitesi'nde yalnız yaşayan Ekrem Yüksel'den 3 gündür haber alamayan ve evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri evin kapısını açıp içeri girdiklerinde Yüksel'in cesedini buldu.

Yüksel'in cesedi incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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