Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı
Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (7)ERDEMLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTIMersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle Limonlu Deresi taştı.
07.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:41
Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (7)
ERDEMLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTI
Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle Limonlu Deresi taştı. Taşkın nedeniyle çevrede bulunan muz seraları sular altında kaldı. Derenin çevresindeki birçok ev de sular altında kaldı. İlçede metrekareye 150 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Kaynak: DHA